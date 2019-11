Winkeliers willen ook actie: 'Wij zijn te braaf, te stil'

Na de boeren, de bouwsector en het onderwijs willen de winkeliers nu ook actievoeren. Om te beginnen bestoken ze de politiek vanaf deze week met boze brieven en mailtjes. "Wij hebben géén stikstofprobleem, géén PFAS in de grond, maar wij hebben wel te maken met een optelsom aan regels en verplichtingen die ons nekt", zegt Jan Meerman, directeur van brancheorganisatie INretail.

Ingrid Kramer, winkelier in Sneek en Bussum, zegt wat veel winkeliers denken: "We zijn te braaf, te stil. Terwijl onze winkels om zeep worden geholpen. Wij hebben te maken met - om eens wat te noemen - hoge belastingen, het desastreuze parkeerbeleid in veel gemeentes en de buitenlandse online-giganten die ongehinderd hun gang mogen gaan. Veel winkeliers kunnen geen kant meer op."

Meerman snapt de frustratie van de achterban en de roep om actie. "Het Haagse beleid wordt door winkeliers ervaren als één grote opgestoken middelvinger."

Geen strijd tussen online en offline

Veel kleine winkeliers wijzen ook naar de webshops, vooral grote spelers als BOL.com, Zalando en Amazon. Die zouden veel kapot maken in de Nederlandse winkelstraten door hun enorme concurrentiekracht.

Wijnand Jongen van Thuiswinkel.org, de belangenvereniging voor webwinkels, begrijpt de oproep van de winkeliers. "Het is vandaag de dag de realiteit dat winkels het lastig hebben in de winkelstraten, zeker door de regelgeving."

Maar het is volgens hem niet zo dat online en offline-winkeliers elkaar dwarszitten. "Veel winkeliers verkopen ook online. De oproep van INretail is dus geen strijd tussen online en offline", zegt Jongen. "Want offline of online, veel winkeliers hebben het zwaar."

'Btw op Chinese postpakketjes omhoog'

Bij de actie die INretail deze week begint, eisen winkeliers onder meer verlaging van de btw, verhoging van de btw op Chinese postpakketjes, het intrekken van boetes op flexibele arbeid en meer mogelijkheden voor winkels om geld te verdienen met horeca.

"Er moeten oplossingen komen", stelt Meerman. "Want er is een soort veenbrand gaande. Binnensteden verpauperen straks doordat er te veel winkels zijn verdwenen. Dat mag niet gebeuren", zegt hij vanochtend in het NOS Radio 1 Journaal.

"En politieke partijen zijn nu druk bezig de partijprogramma's voor de verkiezingen van 2021 voor te bereiden. Dus we moeten nu de aandacht vragen. De positie van winkeliers moet hoger op de agenda."

Leefbaarheid

VVD-Kamerlid Thierry Aartsen zegt in een reactie: "Winkeliers zorgen voor leefbaarheid in onze dorpen en steden en daarom hebben we ze hard nodig. Onze mkb'ers mogen niet de dupe worden van oneerlijke Chinese concurrentie. Het kan niet zo zijn dat Alibaba zonder verzendkosten te betalen hier ondeugdelijke spullen naartoe stuurt en zo de markt verziekt."

Ook zegt hij dat de VVD wil inzetten op een hardere aanpak van winkeldiefstal en dat achterhaalde wetgeving aangepast moet worden.

Gouden middelvinger

Een pr-bureau had voor INretail een campagne bedacht met een gouden middelvinger als eyecatcher. Die zou dan te zien moeten zijn op bijvoorbeeld geveldoeken langs wegen naar Den Haag, als versiering in kerstbomen en op stickers die consumenten als steunbetuiging aan de winkeliers zouden kunnen aanvragen.

Maar INretail vond een actie met middelvingers toch niet helemaal gepast, schreef directeur Meerman in een column op internet. "Ik geloof nog steeds in goed overleg, maar ik waarschuw Den Haag wel: het eindpunt is bijna bereikt."

Een deel van de achterban zou een actie met de middelvinger juist wèl steunen. Zij zouden de randen van het nette protest willen opzoeken, de barricaden op: "Een geniaal idee. De tijd van pappen en nathouden is voorbij. De tijd om netjes en beleefd te blijven is voorbij", zegt één van de winkeliers in een reactie.

Een ander reageert met: "Zonde om weer een brief te sturen. Politici horen je wel, maar ze luisteren niet. Laat Facebook en Instagram maar goud kleuren!"