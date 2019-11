Excuses van Aboutaleb voor nabestaanden doodgeschoten Hümeyra

Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam heeft zijn excuses aangeboden aan de nabestaanden van het Rotterdamse meisje Hümeyra. Het 16-jarige meisje werd vorig jaar bij haar school doodgeschoten door haar stalker Bekir E.

De inspectie concludeerde vorige maand dat de politie, het Openbaar Ministerie, de reclassering en het meldpunt huiselijk geweld tekort zijn geschoten in de bescherming van Hümeyra.

De Rotterdamse raad wilde van de burgemeester weten wie verantwoordelijk is en hoe de aanpak van stalking wordt verbeterd. Aboutaleb zei daarop dat hij zich "als burgervader" verantwoordelijk voelt, schrijft RTV Rijnmond.

"Elke keer als in Rotterdam op deze manier iemand om het leven komt, voel ik het tot in mijn tenen", zei Aboutaleb onder meer. "Ik zeg bij dezen sorry. Dat doe ik niet graag, maar ik doe het uit overtuiging. Omdat een mensenleven heen is gegaan dat misschien te redden was, als het systeem waar ik mij verantwoordelijk voor voel beter zou hebben gehandeld."

Maatregelen

Aboutaleb wil dat politie, justitie en de gemeente elk half jaar bij elkaar komen om te praten over het onderwerp stalking. "Niet over incidenten, maar stalking in zijn algemeenheid: hoe loopt dat eigenlijk, zien wij daar problemen ontstaan?"

Ook moet er iemand in de omgeving van degene die wordt gestalkt worden aangewezen, bijvoorbeeld een wijkagent. Die moet ervoor zorgen dat betrokken instanties goed overleggen, zegt Aboutaleb.

Een meerderheid van de Rotterdamse gemeenteraad wil de gedachtenis aan de vermoorde Hümeyra en andere vrouwen die slachtoffer zijn van geweld levend houden. Dat kan bijvoorbeeld via een gedenkteken of het vernoemen van een straat.