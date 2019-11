Zorgrobot houdt ouderen gezelschap: 'Ik vind d'r heel lief'

Ook het personeel van het verzorgingshuis van mevrouw Meijers is positief over de nieuwe bewoner, die bij wijze van proef een jaar blijft. Verpleegkundige Annet van Buul: "Het is echt een hulpmiddel en we kijken wat we ermee kunnen doen. Kijken of SARA zorg kan wegnemen en ons kan ontlasten."

De robot kan dienen als afleiding, bijvoorbeeld op een groep dementerende bewoners. "Als de verzorgende even weg moet, kan SARA de groep bezighouden met een filmpje of door iets te vertellen, zodat de mensen rustig blijven."

De reacties van de bewoners zijn in elk geval positief, vertelt Van Buul. "Ouderen reageren er heel positief op, de interactie met de robot is heel goed. Hun leeftijd maakt daarin niet uit."