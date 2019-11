Commerciële onderwijsinstelling NCOI neemt concurrent LOI over

De private onderwijsinstelling LOI wordt overgenomen door concurrent NCOI Groep. De merken blijven na de overname naast elkaar bestaan, laten de bedrijven weten in een verklaring. Ze verwachten elkaar te versterken door de uitwisseling van kennis en ervaring op gebieden als kwaliteit van onderwijs, erkenningen, IT en financiën.

De LOI is goed voor een omzet van ruim 40 miljoen euro en wordt nu nog geleid door Robbert Sloos. Hij zegt dat hij veel vertrouwen heeft in de toekomst van zijn onderwijsinstelling. "De verkoop van de LOI aan NCOI-groep is een stap die ik met een gerust hart neem."

De NCOI (Nederlands Commercieel Opleidingsinstituut) en de LOI (Leidse Onderwijsinstellingen) bieden mbo-, mhbo-, hbo- en masteropleidingen aan.

NCOI Groep-topman Robert van Zanten is ervan overtuigd dat de NCOI Groep de toekomst van de LOI kan waarborgen. "Wij hebben altijd veel waardering gehad voor de sterke positie die de LOI in de afgelopen jaren in de sterk gefragmenteerde opleidingenmarkt heeft weten te bemachtigen", zegt hij.

De voorgenomen overname moet nog worden goedgekeurd door de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Beide partijen willen geen uitspraken doen over financiële details van de deal.