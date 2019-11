Tomaten kweken op Mars? Met urine van een astronaut kan het misschien

Zo zijn onderzoekers erachter gekomen dat het mogelijk is om planten te laten groeien op de maan en op Mars met behulp van wormen, bepaalde bacteriën en hommels. "De volgende stap is onderzoek met mensenpoep." Ook weten wetenschappers dat de kweek onder de grond moet plaatsvinden omdat er te veel schadelijke straling is. Ook is het in de ruimte te koud en in andere gevallen juist veel te warm voor planten.

Uiteindelijk is het de bedoeling dat het dieet van ruimtevaarders niet alleen uit bonen bestaat. "Eerder kweekten we voor dit onderzoek tomaten, aardappelen, tuinkers, rucola, wortelen en quinoa", zegt Wamelink. In de toekomst hoopt de onderzoeker ook citrusvruchten te laten groeien omdat vitamine E en C helpen te beschermen tegen straling. "Een ruimtepak alleen is niet genoeg."