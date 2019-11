Zwarte Piet-aanhanger aangehouden na dreiging aanslag

In Den Haag is een man aangehouden die gedreigd had zichzelf op te blazen. Op die manier wilde hij opkomen voor de Sinterklaastraditie.

De Zwarte Piet-aanhanger plaatste de bedreiging dit weekend op Facebook. De politie ontving daarna veel meldingen van mensen die het bericht hadden gezien en ervan waren geschrokken.

Gisteren werd de 49-jarige man thuis aangehouden. Explosieven werden niet gevonden.

Spijt

De verdachte zei dat hij spijt had van het bericht, dat een reactie was op een andere post. Volgens de politie was hij geschrokken van wat zijn post had teweeggebracht.

De Hagenaar zit voorlopig nog vast; donderdag wordt hij voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die beslist dan of hij langer vast blijft zitten.