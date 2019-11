Europees Hof: aparte etiketten voor Israëlische nederzettingen

Levensmiddelen uit Israëlische nederzettingen in bezette gebieden mogen niet langer het label 'Made in Israel' dragen. Dat heeft het Europees Hof van Justitie besloten. Het besluit geldt voor alle landen in de Europese Unie, dus ook voor Nederland.

Als het product afkomstig is uit een nederzetting, moet dat op het etiket staan. Anders kunnen consumenten worden misleid, oordeelt de hoogste EU-rechter. Consumenten moeten bij hun aankopen namelijk "goed doordachte keuzes" kunnen maken, ook met aandacht voor ethische aspecten en respect voor het internationaal recht, aldus het hof.

De nederzettingen in bezet gebied zijn volgens het internationaal recht illegaal en vallen niet onder de Israëlische soevereiniteit. De Europese Commissie oordeelde daarom in 2015 al dat producten uit die dorpen en steden een apart etiket moesten krijgen.

'Beleid is oneerlijk'

Toen Frankrijk die aanbeveling overnam, stapte de Israëlische wijnproducent Yaakov Berg naar de rechter. Zijn wijngaard ligt in de nederzetting Psagot op de bezette Westelijke Jordaanoever. Hij vreest voor zijn export naar Europa, vertelde hij de NOS voorafgaand aan de uitspraak. "Het idee achter aparte labels is een boycot, met de bedoeling dat mensen onze wijn niet meer kopen. Het is antisemitisch."

Onze correspondent maakte op de wijngaard van Berg deze reportage: