Koolmezen niet dood door bestrijding buxusmot

Bestrijdingsmiddelen tegen de buxusmot zijn waarschijnlijk niet de oorzaak van sterfte onder koolmezen. Honden- en kattenharen zijn vermoedelijk de belangrijkste oorzaak, zeggen onderzoekers.

In de haren zitten vaak resten van diergeneesmiddelen tegen vlooien en teken. Als vogels die besmette haren binnenkrijgen, kunnen ze eraan doodgaan. Eerder werd vermoed dat koolmezen vooral doodgaan na het eten van bespoten rupsen van de buxusmot, maar dat klopt dus niet.

De afgelopen twee jaar is de sterfte onder jonge mezen gelijk gebleven, zeggen onderzoeksinstituut CLM. Wel gaan er in de stad meer jonge vogels dood dan op het platteland. Dat komt doordat er minder insecten in de stad zijn en bovendien is de kwaliteit van insecten in steden minder goed.