Economen zien signalen van naderende recessie: 'Wellicht eind volgend jaar'

De belangrijkste seinen voor de Nederlandse economie staan niet meer op groen, maar op oranje. Dat is de inschatting van elf Nederlandse economen. De NOS deed een rondgang voor de nieuwe economische podcast POEN. De meeste economen achten een kans op een recessie steeds groter, volgens sommigen komt die al in de loop van volgend jaar of aan het begin van 2021.

"We zitten op de top van hoogconjunctuur. Een recessie is aanstaande, wellicht eind volgend jaar", zegt Bas ter Weel, hoofdeconoom van SEO Economisch onderzoek. Volgens econoom Edin Mujagic van OHV vermogensbeheer duurt de economische groei nu zo lang dat je een neergang kunt verwachten. "Op basis van een aantal indicatoren verwacht ik een recessie eind 2020 of in de eerste helft van 2021."

Oud-president van De Nederlandsche Bank Nout Wellink zei eerder bij BNR signalen te zien dat de economische groei omslaat. "Dit soort dingen kun je niet met precisie voorspellen, maar je ziet wel dat het de verkeerde richting op aan het gaan is."

