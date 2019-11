Alle Rotterdamse handhavers krijgen bodycam

Rotterdam gaat vanaf volgend jaar iedere gemeentelijke handhaver een bodycam geven. Het Rotterdamse college trekt een kwart miljoen euro uit om alle 400 handhavers van een persoonlijke minicamera te voorzien.

Medewerkers van Stadsbeheer spelen in Rotterdam een steeds grotere rol op straat. De bijzondere opsporingsambtenaren (boa's) geven waarschuwingen, delen boetes uit maar kunnen ook mensen aanhouden. In feite vullen ze het gat op dat is ontstaan doordat de politie zich door capaciteitsproblemen meer richt op opsporing en noodhulp, zegt wethouder Wijbenga (VVD).

Vorig jaar begon de gemeente een proef door 50 handhavers met een bodycam uit te rusten. Volgens de handhavers vergroten de bodycams het veiligheidsgevoel door een preventieve en deëscalerende werking.

Versleuteld

Alleen al het dragen van de kleine camera heeft een effect op het gedrag van burgers. Die merken de bodycam zelf op, blijkt uit een evaluatie. Dat komt onder meer doordat er, ook als er niet wordt opgenomen, een groen lampje knippert.

De bodycam wordt alleen aangezet als de situatie escaleert of dreigt te escaleren. Zodra een handhaver de opnameknop indrukt, wordt er gebruik gemaakt van pre-buffering en dat betekent dat de twee minuten voor het indrukken ook worden opgenomen.

Normaal gesproken worden deze beelden om de twee minuten overschreven. Hierdoor blijft volgens de gemeente de inbreuk op de privacy beperkt. Om misbruik te voorkomen zijn maatregelen genomen. Zo zijn de beelden versleuteld en mogen slechts twee functionarissen van een andere dienst ze bekijken.

Minder agressief

Het Openbaar Ministerie kan de beelden alleen vorderen, als er sprake is van een strafbaar feit. Ook als er een klacht is tegen een handhaver of als de gefilmde burger daar zelf om vraagt, kunnen de beelden worden opgevraagd. Anders worden ze na 28 dagen vernietigd. Tijdens de proef is het afgelopen jaar bij zeker een rechtszaak beeld van een bodycam gebruikt als bewijs.

Volgens Wijbenga werkt het gebruik van de bodycam twee kanten op. "Het disciplineert de burger. Zijn gedrag wordt minder agressief en hij past zijn taalgebruik aan als hij ziet dat de handhaver een bodycam heeft. Maar ook handhavers weten dat het wordt opgenomen en houden daar dus rekening mee", zegt de wethouder.