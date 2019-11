Brexit Party doet bij verkiezingen in helft kiesdistricten niet mee

De Brexit Party van Nigel Farage doet bij de parlementsverkiezingen in het Verenigd Koninkrijk in bijna de helft van de kiesdistricten niet mee. Dat zijn de districten die bij de vorige verkiezingen naar de Conservatieve Partij gingen.

De reden voor het besluit is een tactische: voorstanders van de brexit hoeven in die 317 districten nu niet te kiezen tussen de Brexit Party en de Conservatieve Partij van premier Johnson. De kans dat een partij die tegen de brexit is daar de zetel wint, is daardoor een stuk kleiner geworden.

De Brexit Party, die op dit moment geen enkele zetel heeft in het Lagerhuis, richt zich op 12 december op kiesdistricten die al lang in handen van Labour zijn of van een pro-Europese partij.