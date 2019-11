China investeert 600 miljoen euro in grootste haven van Griekenland

Griekenland en China zijn het eens geworden over een investering van ruim 600 miljoen euro in de haven van Piraeus, de grootste haven van Griekenland. Het geld is afkomstig van het Chinese staatsbedrijf COSCO Shipping, dat sinds 2016 al 51 procent van de haven in handen heeft.

De overeenkomst volgt uit de zestien verdragen die China en Griekenland vandaag ondertekenden, tijdens een officieel bezoek van de Chinese president Xi Jinping aan Griekenland.

China investeert al sinds 2009 in de haven, toen COSCO een groot deel van de containerterminals overnam. Twee van de drie pieren werden gemoderniseerd. De containerhaven is inmiddels qua omzet de tweede in de Middellandse Zee en de zesde in Europa.

Strategisch gunstig

In 2016 kreeg COSCO, na een deal met de vorige Griekse regering, ook de rest van de haven in handen. Maar de uitvoering van het Chinese masterplan voor Piraeus liep vertraging op, onder meer door lokale protesten tegen de bouw van een vierde containerpier.

Dat onderdeel gaat voorlopig niet door. Wel wordt er verder gewerkt aan de bouw van een nieuwe terminal voor cruiseschepen, de modernisering van de passagiershaven (waar veerboten vertrekken) en de bouw van hotels.

China ziet de haven van Piraeus als strategisch gunstig om producten vanuit Azië naar de Balkan en Europa te vervoeren.

Vanaf de haven breidt het land haar invloed uit: zo komt er bijvoorbeeld een hogesnelheidslijn en grensoverschrijdende snelwegen die de Balkanlanden en de EU verbinden. Zo komt er een nieuwe zijderoute, liet Nieuwsuur eerder al in een reportage zien: