Zes mannen opgepakt voor financieren IS-strijders

In het kader van een groot onderzoek naar terrorismefinanciering zijn vorige week zes mannen aangehouden. Vier mannen werden opgepakt in Midden-Nederland en twee mannen in België.

Ze zouden in 2013 en 2014 in Turkije en Syrië geld hebben overhandigd aan strijders van Islamitische Staat of mensen die banden hadden met de terreurorganisatie. Het geld zou zijn ingezameld door een stichting die als doel had "hulp te bieden aan oorlogsslachtoffers".

Vermoedelijk heeft die stichting in Nederland voor zeker 200.000 euro aan donaties opgehaald door bijeenkomsten en benefieten te organiseren. De verdachten zouden ruim 130.000 euro daarvan contant hebben opgenomen en naar Syrië hebben gebracht. Met de rest van het geld zouden hun reizen zijn betaald.

Een van de mannen wordt ook verdacht van verduistering. Hij zou een deel van het geld hebben overgemaakt naar een stichting waar hij zelf banden mee heeft.

Elf adressen in Midden-Nederland en België zijn doorzocht door de FIOD en de politie. Daarbij zijn gegevensdragers, documenten en administratie in beslag genomen.