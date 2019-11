Steeds meer elektrische scooters op de weg

Steeds meer mensen kiezen voor een elektrische scooter, blijkt uit cijfers van de RAI Vereniging en de Bovag. In de eerste tien maanden van dit jaar was van alle nieuw gekochte scooters ruim een op de zeven elektrisch. Vorig jaar was dat in dezelfde periode nog maar 9 procent.

Tot dusver zijn er dit jaar 6407 elektrische scooters verkocht. Vooral in Amsterdam stijgt het aantal elektrische scooters snel: ze maken ruim een kwart uit van alle verkochte nieuwe scooters. Dat komt volgens de RAI Vereniging en de Bovag doordat oude benzinescooters het stadscentrum niet meer in mogen.

In andere steden worden relatief minder elektrische scooters aangeschaft.

Kwaliteitsproblemen

De elektrische scooter was niet direct gewild. "Hij piekte jaren geleden kort na introductie, maar door kwaliteitsproblemen nam de populariteit snel af", stelt Bovag-directeur Niesink. "Nu ook de A-merken zich in dit segment begeven en de accucapaciteit toeneemt, lijken alle obstakels overwonnen."

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat vanaf 2025 alleen nog elektrische scooters nieuw kunnen worden gekocht.