70 arrestaties bij actie tegen rondreizende criminelen

De politie heeft deze week zeventig mensen opgepakt bij een actie tegen internationaal rondtrekkende criminelen. Ze werden tussen dinsdag en vrijdag gearresteerd. De politie richtte zich onder meer op rondreizende criminelen die zich bezighouden met onder meer drugshandel, winkeldiefstal, oplichting en identiteitsfraude.

In Venlo werden bijvoorbeeld vier Georgiërs opgepakt voor valsspelen in het casino. Zij zitten de komende twee weken vast. In de omgeving van Amsterdam werden witwassers opgepakt, die 10.000 euro contant in de auto bij zich hadden.

Ook vond de politie in die wagen een tas met rolletjes muntgeld. De politie zette in de omgeving van Breda iemand aan de kant die met een vuurwapen een diefstal zou hebben gepleegd. In diens auto vond de politie ook nog een kilo softdrugs.

Hogere straffen

De speciale actie werd voor de elfde keer gehouden en werd landelijk gecoördineerd. Ook gebruikte de politie een speciale app, waarmee mensen direct gecontroleerd konden worden.

Alle aanhoudingen werden direct door een 'helpdesk' gecontroleerd op een mogelijke link met rondtrekkende criminaliteit. Bij 37 arrestaties bleek daar sprake van te zijn. Justitie kan in dat geval hogere straffen eisen.