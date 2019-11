Grootste esportevenement ter wereld, WK-finale League of Legends, gewonnen door China

In een bomvolle arena in Parijs heeft het Chinese team FunPlus Phoenix zojuist de finale van het wereldkampioenschap van de videogame League of Legends gewonnen. Naar verwachting hebben meer dan 100 miljoen mensen gekeken naar de livestream waarin de eindstrijd te volgen was.

De Chinezen wonnen met 3-0 van het Europese team G2 Esports. Niet helemaal een verrassing, zeggen de kenners.

"De hoop was dat het Europese team zou winnen, maar eigenlijk was dat tegen beter weten in. Het niveau van de Chinese teams ligt gewoon net even hoger", zegt Ward Geene van de website Esports Club. "De competitie in die regio is heel sterk. Er wordt veel talent doorontwikkeld. Lange tijd stond Zuid-Korea bijvoorbeeld aan de top."