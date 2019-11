Een verdachte geweld tegen Kick Out Zwarte Piet blijft vast

Een van de twee verdachten die nog vastzaten voor openlijke geweldpleging bij een bijeenkomst van actiegroep Kick Out Zwarte Piet, is vrijgelaten. Hij is ook geen verdachte meer in het onderzoek, meldt de politie op Twitter.

De twee mannen van 25 en 22 jaar werden vandaag opnieuw verhoord. Drie andere van de vijf mensen die vrijdag werden opgepakt, zijn gisteren vrijgelaten. Zij blijven wel verdachten in het onderzoek.

Ze worden verdacht van openlijke geweldpleging en poging tot brandstichting. Bij de verstoring werden ruiten vernield, werden auto's beschadigd en werd vuurwerk afgestoken.

De politie gaat vandaag verder met het buurtonderzoek en sluit niet uit dat er nog meer aanhoudingen volgen, meldt Omroep West.