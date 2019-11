Maas vervuild met landbouwgif, innamestop drinkwater

De Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) is gestopt met de inname van Maaswater voor de drinkwatervoorziening. De Maas is vervuild met te hoge concentraties prosulcarb, een landbouwgif.

De vervuiling werd tien dagen geleden ontdekt. Prosulcarb is een onkruidverdelger die veel wordt gebruikt in de landbouw. "Rijkswaterstaat heeft de hoge concentratie in het water gemeten ter hoogte van de grens bij Eijsden en heeft ons meteen gewaarschuwd", zegt Koen Augstijn van de WML tegen 1Limburg. "We zijn toen meteen gestopt met de drinkwaterwinning uit de Maas."

Voor deze stof is de maximale grens een microgram per liter Maaswater. "Nu was het ongeveer twee microgram", legt Augustijn uit. Uit voorzorg is ook waterleidingbedrijf Evides in Rotterdam gestopt met het innemen van Maaswater.

Bron van de vervuiling

De inname van drinkwater uit de Maas ligt inmiddels tien dagen stil, maar dat levert volgens Augustijn voorlopig geen problemen op. "We hebben voor een maand aan water opgespaard in een groot drinkwaterbassin. Als dat opraakt, kunnen we overschakelen naar diep grondwater."

Het gebeurt vaker dat er verontreiniging wordt gevonden in de Maas. "We hebben ongeveer 50 keer per jaar een innamestop", zegt Augustijn. "Meestal duren die wel minder lang dan de huidige innamestop."

Het is nog niet duidelijk wanneer de innamestop wordt opgeheven. Volgens Augustijn wordt het Maaswater nu dagelijks gecontroleerd, maar zit de stof er nog steeds in. "De waarde moet een paar dagen lager dan een microgram per liter zijn." Rijkswaterstaat gaat samen met de Belgen op zoek naar de bron van de vervuiling.