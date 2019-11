FC Utrecht-supporters protesteren bij Stopera

Bij het stadhuis in Amsterdam hebben ruim honderd FC Utrecht-supporters kort geprotesteerd tegen de begrenzing van het aantal fans dat wordt toegelaten bij de wedstrijd tegen Ajax, vanmiddag. De gemeente heeft bepaald dat er niet meer dan 500 supporters naar binnen mogen, vanwege incidenten bij het laatste duel tussen de twee clubs in mei.

Ajax en FC Utrecht laten al langere tijd wederzijds maar een beperkt aantal uitsupporters toe, om een herhaling van vroegere ongeregeldheden te voorkomen. De grens werd even opgehoogd naar 650 maar is als gevolg van de recente rellen weer terug naar 500.

Brief met bezwaren afgeleverd

Volgens de FC Utrecht-aanhang is er sindsdien veel veranderd, maar wil de gemeente Amsterdam niet met de Utrecht-supporters in gesprek. De voorzitter van de supportersvereniging heeft een brief met de bezwaren afgeleverd bij de Stopera. Daar was deze zondagochtend niemand aanwezig.

Politie te paard en de mobiele eenheid waren op het Waterlooplein aanwezig, maar het protest verliep rustig.