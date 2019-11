Iran ontdekt groot olieveld

In het zuiden van Iran is een nieuw olieveld ontdekt. Volgens president Rohani is het olieveld in de provincie Khuzestan goed voor zo'n 53 miljard vaten ruwe olie.

De ontdekking zou betekenen dat de Iraanse reserves van ruwe olie met een derde worden verhoogd, van 150 naar zo'n 200 miljard vaten ruwe olie. Alleen Saudi-Arabië en Venezuela hebben een grotere bewezen ruwe-oliereserve.

Het nieuwe olieveld is het op een na grootste veld van Iran. Het grootste olieveld, in Ahvaz, is goed voor 65 miljard vaten.

Iran heeft al tijden grote moeite om zijn olie kwijt te raken. De Iraanse energie-industrie heeft zwaar te lijden onder Amerikaanse sancties die het andere landen verbieden om Iraanse olie te kopen.