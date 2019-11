Woody Allen en Amazon maken einde aan juridische strijd

De Amerikaanse filmregisseur Woody Allen en filmstudio Amazon hebben hun juridische conflict bijgelegd. De 83-jarige Allen had Amazon Studios in februari aangeklaagd wegens contractbreuk bij de distributie van zijn film A Rainy Day in New York en eiste 68 miljoen dollar van het bedrijf. Die aanklacht is ingetrokken. Onder welke voorwaarden dat is gebeurd, is niet bekendgemaakt.

De filmstudio zegde in 2017 het contract met Allen op, nog voordat de film was uitgebracht. Volgens Amazon had Allen de voorwaarden van het contract geschonden door uitlatingen over de #MeToo-beweging.

Beschuldiging van misbruik

Allens geadopteerde dochter Dylan Farrow claimt als kind door hem te zijn misbruikt. Allen heeft die beschuldiging altijd ontkend en is ook nooit aangeklaagd.

Door de opkomst van de #MeToo-beweging twee jaar geleden werd de beschuldiging aan het adres van Allen weer actueel. Verscheidene acteurs zeiden niet meer met Allen te willen werken. Allen zou in reactie op de discussie hebben gezegd dat de beweging niet tot een heksenjacht moest leiden.

De overeenkomst tussen Allen en Amazon hield in dat het bedrijf vier films van hem zou verspreiden. A Rainy Day in New York is nog altijd niet uitgebracht in de VS, wel daarbuiten.