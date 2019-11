NK prepareren: wie maakt de beste opgezette lynx of orang-oetan?

Van Hout is sowieso onder de indruk van de inzendingen. "Als ik de hele tentoonstelling zo bekijk, dan is er prachtig werk geleverd, ik verbaas me er iedere keer weer over".

In Nederland heeft de vereniging zo'n 250 leden en de belangstelling lijkt toe te nemen, zegt Van Hout. "Ieder half jaar geven we een workshopweekend, inmiddels staan er 300 mensen voor op de wachtlijst. En in tegenstelling tot wat mensen misschien denken zijn niet alleen oudere mannen met deze passie bezig. We hebben juist heel veel vrouwen en ook jongeren."

De lynx van Rick is inmiddels klaar om aan de jury getoond te worden en hij is er blij mee; "ik vind hem er zelf eigenlijk heel goed uitzien". Of de lynx ook een prijs pakt, is nog even afwachten. Vandaag worden alle preparaten bekeken en dan volgt volgende week zaterdag de uitslag.