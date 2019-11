Huis verduurzamen? Joost en Jorrit laten zien waar je begint

Joost Straat (45) uit Veenendaal gaat nog een stap verder. Hij bouwde een nieuw huis dat zo goed geïsoleerd is dat er helemaal geen verwarming meer nodig is. Geen aardgas, geen warmtepomp en ook geen warmtenet dus. "We hebben er met verschillende technieken voor gezorgd dat we erg zuinig met warmte omgaan."

Eigenlijk kon hij het eerst niet geloven toen hij bij een eerdere editie van de Duurzame Huizenroute een huis zonder verwarming zag. Door goede isolatie en genoeg zon-inval warmt het huis voldoende op en koelt het bijna niet af. Straat ging zelfs onaangekondigd nog een keer bij hetzelfde huis kijken toen het gevroren had en het ijs op de sloten lag, "maar het was er nog steeds warm".

"Alleen als het een paar dagen bewolkt en koud is moeten we met een elektrisch kacheltje bijstoken", vertelt Straat. Maar dankzij 21 zonnepanelen, is het huis 'energie-positief', er wordt meer elektriciteit mee opgewekt dan de bewoners zelf nodig hebben.

(Be)sparen

Straat is zelf werkzaam in de duurzame sector, bij een ingenieursbureau, en gespecialiseerd in energiebesparing. Hij denkt dat er meer kan dan mensen denken: "Iedereen zit in de weerstand. Maar als je er eenmaal aan begint, dan zie je dat er heel veel mogelijk is. Met een led-lamp bespaar je al snel genoeg energie en geld om twee led-lampen te kopen. Als je alles wat je bespaart opzij zet voor nieuwe duurzame investeringen, hoeft het je zelf allemaal niet zoveel te kosten."

Na een verbouwing van vier jaar glimlacht Jorrit als hij naar de meter kijkt: "We hebben dit jaar ongeveer 9500 kWh uur stroom opgewekt en 6000 kWh verbruikt, genoeg stroom over voor een elektrische auto. Maar na de verbouwing moeten we daar eerst even voor sparen."