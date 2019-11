Een kijkje in de keuken van meer dan 500 duurzame huizen

De meeste duurzame huizen die open dag houden zijn te vinden in Drenthe. Maar ook in de grote steden in de Randstad willen mensen laten zien wat ze in hun huis hebben gedaan. Het gaat om vrijstaande huizen, maar ook om bijvoorbeeld rijtjeshuizen, appartementen en twee-onder-één-kap woningen. In Amsterdam doen voor het eerst woonboten mee. De helft van alle provincies ondersteunen en subsidiëren de huizenroute.