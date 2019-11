Opnieuw plundering bij kledingwinkel in Amsterdam

In Amsterdam is voor de tweede dag op rij een kledingwinkel bestormd en geplunderd door een groep jongeren. Volgens AT5 stormde een groep van zo'n vijftien jongeren een filiaal van Lacoste op het Rokin in. Ze verzamelden in korte tijd zoveel mogelijk spullen en gingen er daarna snel vandoor.

De politie zegt tegen de lokale Amsterdamse zender dat er twee verdachten zijn aangehouden en dat er wordt gezocht naar de rest van de groep. Ze hadden geen (zichtbare) wapens bij zich.

In Amsterdam-Zuidoost werd gisteravond een filiaal van sportwinkel JD Sports geplunderd. Een grote groep jonge mannen rende de winkel in, bedreigde het personeel met messen en vertrok kort daarna met de buit. Het was de vierde overval in een week tijd op een JD-winkel in Europa.

De politie zegt tegen AT5 de zaak zeer serieus te nemen. "Met een grote groep een winkel plunderen is diefstal in vereniging en dat wordt zwaarder gestraft dan normale diefstal." Of er een verband is tussen de twee zaken kan de politie nog niet zeggen.