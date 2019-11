Braziliaanse oud-president Lula en 5000 anderen vrij op last van rechter

De Braziliaanse oud-president Luiz Inácio Lula da Silva (74), beter bekend als 'Lula', is op last van een rechter vrijgelaten. Lula werd vorig jaar wegens corruptie veroordeeld en moest ruim acht jaar de cel in.

De populaire politicus profiteert van een uitspraak van het Hooggerechtshof, gisteravond. De hoogste rechters van het land bepaalden met 6 tegen 5 stemmen dat veroordeelden pas gevangen mogen worden gezet als alle beroepsmogelijkheden zijn uitgeput.

Die uitspraak betekent dat bijna 5000 gevangenen vrijgelaten kunnen worden, onder wie dus oud-president Lula. Toen hij het gebouw van de federale politie in de stad Curitiba uit kwam werd hij toegejuicht door honderden aanhangers.