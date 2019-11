Het Dorp opnieuw bovenaan Evergreen Top 1000

De luisteraars van NPO Radio 5 hebben opnieuw Het Dorp van Wim Sonneveld verkozen tot de nummer 1 van de Evergreen Top 1000. Het is de negende keer dat het nummer aan kop gaat in de jaarlijkse hitlijst.

In de top 5 staan dit jaar drie Nederlandstalige nummers. Naast Het Dorp zijn dat Voor Haar van Frans Halsema (plek 3) en Avond van Boudewijn de Groot (plek 5). Verder staan ook Du van Peter Maffay (plek 2) en Hotel California (plek 4) van de Eagles hoog genoteerd.

Luisteraars van NPO Radio 5 konden deze week stemmen op hun favoriete nummers uit de jaren 60, 70 en 80. De volledige lijst wordt op donderdag 21 november bekendgemaakt en wordt in zijn geheel op de radio uitgezonden van maandag 25 tot en met vrijdag 29 november. Tegelijkertijd is er in die week dagelijks een tv-programma op NPO1 met videoclips van nummers uit de lijst.

De Evergreen Top 1000 bestaat sinds 2008. Eerdere aanvoerders van de lijst waren Are You Lonesome Tonight van Elvis Presley, Yesterday van The Beatles en Ramona van Blue Diamonds.