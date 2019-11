De Muur bestaat nog steeds in de hoofden van Duitse jongeren

Een verklaring voor de verschillen in deze generatie ligt in de ervaringen die jongeren meekrijgen van hun ouders. Bepalend voor de blik op Duitsland is of de ouders worden gezien als 'winnaars' of 'verliezers' van de Duitse eenwording.

"We doen graag alsof we als jongeren vanaf nul beginnen, maar we worden beïnvloed door onze ouders", zegt Franziska Schade (25) uit het Oost-Duitse Thüringen. Dat haar ouders in een dictatuur hebben geleefd en na de val van de Muur hun baan verloren, heeft ook invloed op hoe zijzelf in het leven staat. "Voor mij is het verliezen van mijn baan nog altijd mijn grootste angst."

Voor West-Duitse jongeren is de val van de Muur daarentegen vaak geen groot thema. Voor ouders ver van de voormalige grens is er na de hereniging vaak niet veel meer veranderd dan de postcode. Ook op school worden de DDR-tijd en de val van de Muur, opvallend genoeg, niet uitgebreid besproken. Jongeren in het Westen krijgen meestal niet veel meer mee dan alleen de stereotypen over die andere kant van het land.

Toch zijn sommige verschillen nog duidelijk zichtbaar. Wij hebben het voor je op een rijtje gezet, scroll door de afbeeldingen: