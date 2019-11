Beatles-fotograaf Robert Freeman (83) overleden

De Britse fotograaf Robert Freeman is op 83-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zanger en Beatles-legende Paul McCartney op zijn website. "Ik zal deze geweldige man missen, maar de herinneringen aan hem voor altijd koesteren", aldus McCartney.

Freeman was verantwoordelijk voor een aantal beroemde albumhoezen van de iconische Britse band, zoals de zwart-witfoto van de vier bandleden op het tweede Beatles-album With the Beatles (1963).

"Mensen denken vaak dat er veel tijd en moeite is gestoken om die foto zo te krijgen, met de schaduw op onze gezichten", schrijft McCartney over die foto. "Maar in werkelijkheid was hij snel genomen in de gang van een hotel, waar het licht aan het einde van de gang viel door de ramen. Ik denk niet dat het langer dan een half uur heeft geduurd."