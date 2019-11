'Hide the Pain Harold' per ongeluk wereldberoemd, maar heeft er vrede mee

Tien jaar geleden nam András Arató, een Hongaarse ingenieur, een beslissing die zijn leven op de kop zou zetten. Een fotograaf had op Facebook zijn vakantiefoto's gezien en zei dat hij op zoek was naar iemand als Arató voor zijn archief met stockfoto's. Dat zijn foto's waaruit kranten, tijdschriften en websites kunnen kiezen als ze een illustratie bij een tekst nodig hebben.

"Iedereen is wel een beetje ijdel, ik ook, dus ik was blij dat hij me wilde", zegt Arató in The Guardian. Hij stemde toe en dacht dat zijn gezicht in reclames zou verschijnen, maar de foto's gingen al gauw rond als memes; foto's of filmpjes op internet die merkwaardig of grappig worden gevonden en daarom veel worden gedeeld.

Arató kreeg al gauw de bijnaam Hide the Pain Harold (Verberg de pijn-Harold), omdat hij met zijn grijns een diep verdriet lijkt weg te lachen. Een indruk die door velen wordt herkend, in Nederland onder meer door Kakhiel, een anonieme reclameman die bij voorkeur stockfoto's van grappige teksten voorziet.