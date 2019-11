Japanse vrouwen boos vanwege bril-verbod op werk: 'Dit is discriminatie'

Een programma op de Japanse televisie heeft veel stof doen opwaaien onder vrouwen in het land. In de uitzending was te zien dat sommige bedrijven hun vrouwelijke werknemers verbieden om een bril te dragen. Veel vrouwen zijn boos en uiten hun woede op sociale media, onder meer met de hashtag #brillenzijnverboden.

Een vrouw op Twitter, die zichzelf Wine Kimono noemt en in een restaurant werkt, vertelt dat haar baas herhaaldelijk heeft gezegd dat ze geen bril mag dragen. Het zou onbeleefd overkomen op gasten en bovendien niet passen bij de kimono die ze draagt op haar werk. Haar tweet is al bijna 13.000 keer gedeeld.

Kanae Doi, de directeur van de Japanse tak van Human Rights Watch, heeft ook gereageerd op de commotie. "Als er regels zijn die vrouwen verbieden om een bril te dragen, is dat vrouwendiscriminatie", zegt ze. Op Twitter schrijven vrouwen dat de regels achterhaald zijn; sommige vrouwen noemen het zelfs "idioot".

Verbod op hakken dragen

Het is niet de eerste keer dat er commotie is in Japan over wat vrouwen wel of niet mogen dragen. Lange tijd werden ze gedwongen om hakken te dragen op hun werk. Dit jaar startte een bekende actrice een campagne onder de noemer #KuToo om daar verandering in te brengen. Een petitie werd door ruim 21.000 mensen getekend.

Als reactie op de petitie zei een minister dat kledingvoorschriften "noodzakelijk en passend" zijn binnen bedrijven. Japan staat bekend om de grote genderkloof en loopt volgens het World Economic Forum (WEF) ver achter op andere ontwikkelde landen.