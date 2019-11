Premier Rutte volhardt: geen antwoord op vragen over burgerdoden Irak

"Ik laat het bij mijn eerste reactie", "Het is van belang om de feiten op een rijtje te zetten", "Eerst in kaart brengen hoe het zit", "Ik beantwoord die vragen niet", "Het is niet verstandig om op allerlei vermoedens in te gaan", "U doet allerlei aannames", "Deze vraag past in de reeks vragen in deze persconferentie en die respecteer ik allemaal, maar ook deze vraag ga ik niet beantwoorden."

In zijn wekelijkse persconferentie wilde premier Rutte op geen enkele manier ingaan op de kwestie-Hawija. Zo'n twintig minuten lang legden journalisten hem het vuur na aan de schenen, maar Rutte gaf geen krimp. De vraag die voorligt is of Rutte wist van de zeventig burgerslachtoffers die in 2015 zijn gevallen bij een bombardement door een Nederlandse F-16 in Irak.

Zo zagen de eerste minuten van het vragengedeelte van de persconferentie eruit: