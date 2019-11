Reeks plunderingen bij sportwinkelketen, ook overval in Amsterdam

In Amsterdam-Zuidoost is gisteravond een filiaal van sportwinkel JD Sports geplunderd. Een grote groep jonge mannen rende de winkel in, bedreigde het personeel met messen en vertrok kort daarna met de buit. Het is de vierde overval in een maand tijd op een JD-winkel in Europa. Eerder werd geplunderd in Londen, Brussel en Luik.

Een woordvoerder van de politie zegt dat het vermoeden bestaat dat de plundering te maken heeft met de reeks overvallen in het buitenland.

Volgens de politie waren er naar schatting vijftien mannen betrokken bij de plundering. De nationaliteit van de daders is nog niet bekend en er zijn nog geen mensen aangehouden. Een duidelijk signalement is nog niet afgegeven. Wel spreekt de politie over mannen die allemaal donkere kleding aanhadden.

Internationale trend

De overval in Amsterdam vertoont veel overeenkomsten met de drie andere overvallen op JD Sports-filialen. Ook daar rende een grote groep donker geklede mensen de winkel in om in korte tijd zoveel mogelijk artikelen buit te maken.

De eerste plundering in de reeks was op Halloween in het noorden van Londen. Op beelden van de overval is te zien dat een groep vanuit alle hoeken de winkel binnenstormt. De politie zegt dat de daders veel kleding en andere items hebben gestolen.

Via Twitter worden beelden van de plundering in Londen verspreid: