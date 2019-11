Nieuw internationaal logo: NL met gestyleerde oranje tulp

Nederland krijgt een nieuw internationaal logo. Het combineert twee symbolen: NL en een gestyleerde oranje tulp. Het logo vervangt het tot nu toe veel gebruikte 'tulpje Holland' van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen.

Het kabinet wil met de nieuwe stijl duidelijker laten zien wat Nederland te bieden heeft. Volgens minister Kaag was het tijd voor modernisering en is een eenduidig internationaal logo positief voor de export en voor het aantrekken van investeerders en van talent. "Op elke handelsmissie wordt dit gebruikt, hier herken je een land aan", zegt ze in een toelichting.

Het logo (in acht verschillende taalversies), kan vanaf januari worden gebruikt door onder meer ministeries, ambassades, universiteiten, hogescholen, gemeenten en organisaties die in een project met het Rijk samenwerken. Behalve bij missies kan het bijvoorbeeld ook worden getoond bij conferenties en internationale beurzen.

De nieuwe stijl heeft 200.000 euro gekost. "Dit is een kleine investering op een heel groot overheidsbedrag om het verdienvermogen van Nederland in het buitenland zo slim een aantrekkelijk mogelijk neer te zetten", zegt Kaag.