Turkse minister: we beginnen maandag met het terugsturen van IS'ers

De Turkse minister van Binnenlandse Zaken, Soylu, zegt maandag te beginnen met het terugsturen van IS'ers naar hun land van herkomst. Het gaat volgens hem om 287 IS'ers die afgelopen maand zijn opgepakt bij de Turkse operatie in Noord-Syrië.

Eerder zei Soylu al dat de IS'er zullen worden teruggestuurd, ook als hun paspoort is ingenomen. Hij noemde toen geen termijn.

Soylu verweet Europa de Turken op te zadelen met het probleem van de gevangengenomen IS-strijders. Hij wees met name naar landen die IS-verdachten hun nationaliteit hebben afgenomen, zoals Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Nederland weigert tot nog toe IS'ers terug te halen uit het gebied omdat het er te gevaarlijk zou zijn. De Nederlandse regering wil dat IS-verdachten in de regio worden berecht.

Nationaliteit afgenomen

Niet duidelijk is of Turkije ook Nederlandse verdachten gaat terugsturen. Momenteel speelt een kwestie van twee Nederlandse vrouwen die zich samen bij de Nederlandse ambassade in Ankara hebben gemeld. Nederland wil een van de vrouwen niet terughalen voor berechting omdat haar Nederlandse nationaliteit is afgenomen. Dat gebeurde kort voordat zij zich bij de ambassade meldde.

Of Nederland gaat vragen om uitlevering van de andere vrouw, is ook nog niet zeker. Premier Rutte wil eerst kijken of de Turkse autoriteiten de vrouw willen vervolgen en als dat niet het geval is "gaan we opnieuw de situatie kijken".