Duitse mijnwerkers gered na ondergrondse explosie

Zo'n 35 Duitse mijnwerkers hebben enige tijd ondergronds vastgezeten na een explosie. Inmiddels zijn ze allemaal bevrijd. Twee mijnwerkers raakten gewond, van wie een ernstig.

De explosie was rond 9 uur vanochtend in een mijn in Teutschenthal, in de buurt van Leipzig in het oosten van Duitsland. Na de knal gingen de mijnwerkers naar een speciale schuilplaats op 700 meter diepte. Hulpdiensten hebben hen daar weggehaald.

De oorzaak van de ontploffing wordt onderzocht. Voor de duur van het onderzoek is het werk in de mijn stilgelegd.