MH17-verdachte Vladimir Tsemach wil getuigen in het proces over het neerhalen van vlucht MH17. Zijn advocaat zegt tegen het Russische staatspersbureau TASS dat hij bang is te getuigen, maar wel bereid is dat te doen.

De kans dat Tsemach, die commandant was van de luchtverdediging van de pro-Russische separatisten in Oekraïne, zou willen getuigen werd eerder klein geacht. Hij was door de Oekraïense geheime dienst gekidnapt en in Kiev gevangengezet, maar kwam bij een gevangenenruil met Rusland vrij.

Ook nu blijft de vraag of een getuigenis van Tsemach een reële mogelijkheid is. Volgens zijn advocaat wil hij alleen getuigen op grondgebied van pro-Russische separatisten in het oosten van Oekraïne. Daar zou hij nu weer verblijven.

'Advocaat kan hem aanmelden bij rechtbank'

Het internationale Joint Investigation Team (JIT) wil Tsemach graag horen als getuige, maar kan niet bevestigen dat hij getuige zal zijn. "Als hij wil getuigen kan zijn advocaat dat kenbaar maken bij de rechtbank", zegt JIT-woordvoerder Brechtje van de Moosdijk.

Het JIT kan getuigen alleen horen in samenwerking met de autoriteiten. Als hij in Oost-Oekraïne verblijft gaat dat niet, omdat Kiev daar geen zeggenschap heeft. Bij Rusland ligt een verzoek tot voorlopige aanhouding van Tsemach, met het doel hem uiteindelijk uitgeleverd te krijgen aan Nederland.

'Tsemach wel al gehoord'

De oud-commandant is wel al gehoord door justitiemedewerkers van Nederland en Australië. Zij hebben hem in zijn cel in Kiev bezocht. Tsemach zei daar in Russische media zelf over dat hem in ruil voor een getuigenis een getuigenbeschermingsprogramma is geboden, naast een paspoort en huisvesting in Nederland. Tsemach ging naar eigen zeggen niet in op het aanbod omdat hij niets te maken heeft met de ramp.

Het Openbaar Ministerie wilde hier niet op ingaan. De uitspraken van Tsemach zijn moeilijk te controleren. Hij deed ze bij het Russische staatspersbureau RIA Novosti, dat volgens correspondent David Jan Godfroid "niet bepaald bekend is vanwege zijn onafhankelijke journalistiek".

Het proces tegen de verdachten van het neerhalen van vlucht MH17 begint in maart volgend jaar. Voor de behandeling zijn 25 weken uitgetrokken, verspreid over een jaar.