De Jonge: vreselijke bureaucratie in jeugdzorg aanpakken

"We moeten de vreselijke bureaucratie terugdringen, die goede jeugdzorg nu soms in de weg zit". Dat zegt minister De Jonge in een toelichting op het plan van het kabinet om de jeugdzorg anders te organiseren. Het kabinet wil dat gemeenten 'zwaardere' taken als pleegzorg en gezinsvervangende jeugdhulp overdragen aan regionale verbanden en dat gemeenten zelf lichtere zorgtaken blijven houden.

Volgens De Jonge en zijn collega Dekker zijn nu te veel partijen verantwoordelijk voor een deel van de jeugdbescherming en moet er "orde, rust en regelmaat" komen. De Jonge wil dat instellingen in de jeugdzorg niet meer "met tientallen verschillende eisen van gemeenten te maken krijgen, maar met een eenduidige opdrachtgever".

Buitengewoon hardnekkig

Inspectiediensten komen vandaag met zeer kritische rapporten over de situatie. Volgens De Jonge sluiten die aan bij de waarnemingen van het kabinet. De minister van Volksgezondheid spreekt van een zorgwekkend beeld. "We zien dat het te vaak niet goed gaat, dat wachtlijsten buitengewoon hardnekkig zijn."

De Jonge vindt niet dat de decentralisatie van de jeugdzorg in 2015 een mislukking is geworden. Volgens hem zijn er ook wel goede ontwikkelingen. Zo zijn er sinds de decentralisatie meer jongeren "in beeld" en zijn er meer "gezinshuizen" gekomen. De Jonge spreekt over "afmaken wat we begonnen zijn". Hij benadrukt ook dat het kabinet na de eerdere bezuinigingen juist weer extra geld in de jeugdzorg heeft gestoken.

Het kabinet gaat nog voor de Kerst met de gemeenten om de tafel om de situatie te bespreken en komt voor 1 maart met een "plan van aanpak".