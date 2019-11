Grote misbruikzaak in Duitsland: vaders ruilden eigen kinderen voor seks

De politie in Duitsland onderzoekt een misbruikzaak waarbij twee vaders waarschijnlijk hun kinderen hebben geruild om ze te kunnen misbruiken. De Duitse justitie zegt daar zeer duidelijk bewijs voor te hebben.

In de zaak, die begon in de plaats Bergisch Gladbach bij Keulen, zijn tot nu toe negen slachtoffertjes geïdentificeerd, van wie de jongste nog geen jaar oud is. De onderzoekers zeggen dat de misbruikzaak steeds grotere vormen aanneemt. Er zijn zo'n 200 politiemensen op de zaak gezet.

Het misbruik kwam aan het licht toen bij een inval in een appartement vorige maand grote hoeveelheden kinderporno werden gevonden. Er is 10 terabyte aan gegevens in beslag genomen, dat zou miljoenen foto's of duizenden uren aan filmpjes kunnen betekenen.

Ook zijn er spullen gevonden waarmee kinderen vastgebonden konden worden, seksspeeltjes en liefdesbrieven met een kinderhandschrift.

Meer arrestaties

De 42-jarige eigenaar van de woning is opgepakt. Hij zou zijn 2-jarige kind hebben misbruikt. Inmiddels zijn vijf anderen met wie hij beelden uitwisselde via chats ook gearresteerd. Een van hen is een 26-jarige soldaat die volgens justitie zijn kind en stiefkind misbruikte. De politie sluit meer arrestaties niet uit; in een chatgroep waar de porno werd gedeeld zouden 1800 leden zitten.

De politie spreekt van "een race tegen de klok" om andere kinderen op de beelden te identificeren en nieuw misbruik te voorkomen.