Aantal wandelaars en fietsers op de snelweg in vijf jaar meer dan verdubbeld

Het aantal wandelaars op de snelweg is fors gestegen. Vooral in de provincie Brabant komen veel 'snelweglopers' voor, blijkt uit cijfers van Rijkswaterstaat die zijn opgevraagd door onderzoeksbureau LocalFocus.

In 2014 noteerde Rijkswaterstaat nog zo'n 1400 gevallen van wandelaars, fietsers en mensen in een gehandicaptenvoertuig op de snelweg, vorig jaar waren het er meer dan drieduizend.

Onder meer op de A58 tussen Tilburg en Roosendaal en op de A50 tussen Oss en Eindhoven waren relatief veel incidenten. Dat geldt ook voor de A16 en A27 bij Breda.

De A2 tussen Nederweert en Valkenswaard springt er landelijk het meest uit. Op dit traject van zo'n 24 kilometer werd in vijf jaar tijd 300 keer een snelwegloper gespot.

Automobilisten met pech

De wandelaars komen om verschillende redenen op de snelweg terecht. Volgens Rijkswaterstaat zijn het vaak automobilisten met autopech of een lege tank. Ook de toegenomen verkeersdrukte speelt waarschijnlijk een rol. Daarnaast zijn er verwarde personen die op de snelweg lopen en toeristen die door hun routeplanner met de fiets naar de snelweg zijn gestuurd.

Cijfers over het aantal ongelukken met snelweglopers worden niet bijgehouden, maar in de media zijn tientallen berichten te vinden over ongelukken met voetgangers op de snelweg. Soms ook met dodelijke afloop.

"Als je op de snelweg loopt heb je te maken met voertuigen die 120 kilometer per uur rijden. Je reactiesnelheid is daarvoor niet toereikend", zegt operationeel expert Theo Koppers van het verkeersteam van de politie Oost-Brabant tegen Omroep Brabant.

Het is verboden om op de vluchtstrook te lopen. Voetgangers kunnen hiervoor een boete van 110 euro krijgen, fietsers en bestuurders van gehandicaptenvoertuigen betalen 150 euro.

"Alle praatpalen zijn weg"

Koppers heeft geen eenduidige verklaring voor het grote aantal incidenten in zijn regio. Wel ziet hij vaak mensen uit het buitenland die de verkeersregels niet kennen en bestuurders met pech. "Alle praatpalen langs de snelweg zijn verdwenen. Het zou kunnen dat deze mensen geen verbinding hebben op hun telefoon en gaan lopen."

De cijfers geven volgens woordvoerder Diederik Fleuren van Rijkswaterstaat geen compleet beeld. Niet alle meldingen komen bij Rijkswaterstaat terecht, want in noodsituaties wordt volgens hem eerder de politie gebeld.

"Wel worden meldingen steeds beter geregistreerd en wordt Rijkswaterstaat sneller gevonden via sociale media en de landelijke informatielijn. Dat verklaart waarschijnlijk een deel van het aantal toegenomen meldingen."