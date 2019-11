Student Hongkong komt om na val bij protest

In Hongkong is een student overleden aan de gevolgen van een val van afgelopen weekend. De 22-jarige man viel van een parkeergarage nadat de politie traangas had afgevuurd bij anti-regeringsprotesten. Hij is daarmee de eerste student die om het leven komt in de nasleep van de protesten in Hongkong, die al bijna een half jaar aan de gang zijn.

Volgens de lokale gezondheidsautoriteiten is de man, Chow Tsz-Lok, overleden aan zijn verwondingen. Hij studeerde computerwetenschappen aan de Hong Kong University of Science and Technology. Wat voor verwondingen hij precies heeft opgelopen bij zijn val, is niet bekend. Volgens de politie is hij een verdieping naar beneden gevallen in een parkeergarage in het gebied Kowloon.

Nauwelijks doden

In Hongkong wordt al zo'n vijf maanden geprotesteerd. Het protest ging in eerste instantie over een omstreden uitleveringswet, die inmiddels is ingetrokken. Met die wet zou het makkelijker worden om inwoners van Hongkong uit te leveren aan China. Later groeide het protest uit tot een bredere beweging tegen de macht die de Chinese regering heeft op Hongkong, dat als voormalige Britse kroonkolonie meer vrijheden heeft dan andere Chinese gebieden.

Regelmatig zijn er bij de protesten hevige rellen, waarbij de politie met geweld en traangas ingrijpt. Doden zijn er bij de protesten nauwelijks gevallen. Wel zijn er berichten van mensen die zelfmoord hebben gepleegd. Ook kwam een man om het leven toen hij probeerde pro-democratievlaggen aan een gebouw op te hangen.