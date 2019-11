Ook oud-burgemeester Bloomberg overweegt kandidatuur voor presidentschap

Oud-burgemeester Michael Bloomberg van New York gaat zich waarschijnlijk mengen in de race om de Democratische kandidatuur voor de presidentsverkiezingen in 2020 in de VS. De 77-jarige Bloomberg is sceptisch dat de huidige kandidaten niet kunnen winnen van president Trump bij de verkiezingen.

"Mike is steeds bezorger dat de huidige kandidaten er niet goed voor staan om van Trump te winnen", zegt zijn woordvoerder in een verklaring. Naar verwachting levert Bloomberg deze week de papieren in om deel te nemen aan de voorverkiezingen in de staat Alabama, waar een vroege deadline is om dat te doen. Dat houdt de optie voor de mediamagnaat open om later deel te nemen aan de presidentsverkiezingen.

Miljardairstax

Er zijn nu 17 mensen die namens de Democraten willen meedoen aan de verkiezingen van volgend jaar. Grootste kanshebbers zijn senatoren Elizabeth Warren en Bernie Sanders, oud-vice-president Joe Biden en burgemeester Pete Buttigieg van de stad South Bend in Indiana.

Warren verwelkomde Bloomberg op Twitter. Daarbij stuurde ze een link naar haar rekentool, waarin kan worden uitgerekend wat miljardairs wat haar betreft aan belasting moeten betalen.

'Hij kan het tegen Trump opnemen'

Bloomberg was tussen 2002 en 2013 burgemeester van New York. Hij werd schatrijk met zijn gelijknamige bedrijf, dat onder meer data levert over de financiële markten en een financieel persbureau is. Hij wordt ook geroemd om zijn liefdadigheidswerk. Zo strijdt hij tegen klimaatverandering en vuurwapengeweld.

"Als Mike meedoet, biedt hij de Democraten een nieuwe optie", aldus zijn woordvoerder. "Hij leidde jarenlang de grootste Amerikaanse stad, zette een bedrijf vanaf het begin op en spreekt zich als 'high-impact'-filantroop in voor een aantal van de grootste uitdagen in Amerika. Mike kan het tegen Trump opnemen en winnen."

Of Bloomberg een kans maakt om namens de Democraten mee te doen, is moeilijk te zeggen. Dat hij miljardair is, kan in het nadeel werken. Zo is een deel van de Democratische Partij bezorgd over forse financiële donaties van het bedrijfsleven aan de politiek, en over de inkomensongelijkheid in de VS.