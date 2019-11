Grondwerkers, bouwers en boeren op patrouille tegen dierenactivisten

Grondwerkers, bouwers en boeren: in het Gelderse Barneveld gaan ze vanavond voor de tweede dag op rij op patrouille, op zoek naar verdachte situaties op het platteland. Na een waarschuwing van de politie dat er mogelijk weer acties van dierenactivisten aankomen, zijn ze in opperste staat van paraatheid.

Afgelopen mei bezetten ruim honderd actievoerders van de internationale actiegroep Meat the Victims een varkensboerderij in Boxtel. Honderden boeren besloten een tegenactie te houden. Uiteindelijk moest de ME ter plaatse komen om te zorgen dat de situatie niet verder uit de hand liep.

De burgerwachters in Gelderland gaan op pad om zo'n situatie te voorkomen. Ze zijn niet de enigen, zeggen ze: in heel Nederland zouden honderden bouwers en boeren als 'wachter' actief zijn op het platteland. En ze hebben strikte instructies gekregen: geen geweld en wapens gebruiken en als ze dierenactivisten van de boer uit de schuur mogen halen, wachten ze daarna op de politie.

Bekijk hier de video van de patrouille in Barneveld: