Al jaren ziek, maar nog in dienst: morgen beslist de Hoge Raad daarover

Slapende dienstverbanden, waarbij je ziek gemeld bent maar wel gewoon in dienst, kunnen na morgen verleden tijd zijn. Duizenden langdurig zieken zijn waarschijnlijk nog steeds in dienst omdat hun werkgever geen transitievergoeding wil betalen. Steeds meer werknemers stappen naar de rechter omdat zij dit oneerlijk vinden. De Hoge Raad beslist morgen of de slapende dienstverbanden verboden moeten worden.

Stel, je bent al jaren ziek, maar je baas wil je niet ontslaan omdat hij dan een flink bedrag moet meegeven: de zogenaamde transitievergoeding. Nu betaalt hij minder, omdat je geen salaris krijgt en na twee jaar ziekte een arbeidsongeschiktheidsuitkering hebt gekregen. Daar betaalt je werkgever niet direct aan mee.

Op deze manier kan je tot je pensioengerechtigde leeftijd (nu 66 jaar en 4 maanden) op papier in dienst blijven. Zodra je die leeftijd hebt bereikt, vervalt het recht op die transitievergoeding. En waarom zou je werkgever je dan ontslaan? Vakbonden en betrokken juristen schatten dat dus enkele duizenden mensen in deze situatie zitten, want volgens de wet kan een werkgever niet verplicht worden om iemand te ontslaan.