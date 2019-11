Overlast in Valkenswaard door bomen die stinken naar poep

De gemeente Valkenswaard neemt geen maatregelen tegen stankoverlast in de Dokter Dagevosstraat. Sinds twee jaar hebben inwoners van de straat in de herfstmaanden last van een poepgeur, die afkomstig blijkt te zijn van een rij Ginkgo Biloba-bomen.

Als de bolletjes onder schoenen blijven zitten verspreiden ze de geur in huis. Volgens buurtbewoner Dries Claassen komt de stank je al tegemoet als je de deur open doet en moet je opletten waar je loopt. "Je moet op je spitzen lopen naar de auto zodat je niet in de vruchten staat", zegt hij.

"Dit is geen lichte geuroverlast meer", zegt Brenda Coolen, bewoner van de straat. "Drie maanden aan één stuk door zit je in die vieze lucht, daar word je als bewoner niet vrolijk van."

Mannelijk en vrouwelijk

De Ginkgo Biloba, ook bekend als de Japanse notenboom, bestaat al meer dan 200 miljoen jaar en is eigenlijk afkomstig uit China. De vruchten van de boom zijn daar een lekkernij. De boomsoort kent twee varianten: een mannelijke en een vrouwelijke. Vruchten van de mannelijke boom stinken niet, maar die van de vrouwelijke variant wel.

Volgens de gemeente Valkenswaard hebben ze zonder het te weten de vrouwelijke variant in de straat geplant. "Toen wij de boom kochten, was het ons niet bekend dat er verschillende geslachten waren", zegt de gemeente. "Pas na vijftien jaar blijkt dan dat de vrouwelijke variant vruchten afgeeft en die ruiken niet lekker."

De boomsoort is populair omdat hij niet te groot en niet te klein is. Ook verliest de boom niet veel bladeren. De gemeente telt 304 Ginkgo Biloba bomen. Hoeveel daarvan vrouwelijk zijn is niet bekend.

Niet gekapt

Buurtbewoners zouden graag zien dat de bomen gekapt worden, maar de gemeente gaat niet mee in die wens. Volgens de gemeente kunnen bomen in een straat altijd een zekere mate van overlast geven, bijvoorbeeld door bloesem en blad- en vruchtafval. Ze vragen hiervoor begrip van de inwoners.

"Het is niet mogelijk om bij klachten direct bepaalde bomen te gaan kappen en vervangen door andere", zegt de gemeente. "Na de overlast van de eikenprocessierupsen zou je dan alle eikenbomen moeten kappen, dat gaan we niet doen."

Wel wordt er gezocht naar een oplossing voor de overlast. Ook zullen de stinkende vruchten van de boom vaker worden opgeveegd.