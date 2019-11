Ondernemingsraad KLM gerustgesteld na gesprek met topman Air France-KLM

De afspraken over de zelfstandigheid van KLM binnen Air France-KLM blijven onverminderd gelden. Die garantie zegt de ondernemingsraad van KLM te hebben gekregen van de bestuursvoorzitter van Air France-KLM, Ben Smith.

De ondernemingsraad en Smith spraken elkaar vandaag voor het eerst in een formele setting. De raad had om het gesprek gevraagd, omdat "er wat ruis was ontstaan" nadat Smith deze week in Parijs zijn strategie voor de luchtvaartgroep had ontvouwd.

"Smith heeft plechtig beloofd zich te zullen houden aan de overeenkomst die werd gesloten na de laatste grote reorganisatie in 2013-2014," zegt secretaris Dario Fucci van de KLM-ondernemingsraad. "Wat ons betreft zijn de belangrijkste punten van die overeenkomst dat het proces van integratie en consolidatie is afgerond en niet nog verder wordt doorgevoerd."

Zo zal KLM zijn financiële zelfstandigheid houden, zal onderhoud van KLM en Air France niet worden samengevoegd en zal KLM Cargo blijven bestaan en niet worden samengevoegd met de vrachtafdeling van Air France, zegt Fucci.

KLM geen B-merk

Volgens hem staat er geen druk op KLM om de positie binnen de groep te wijzigen. "Air France doet de bulk van de strategiewijziging en Smith ziet kansen in het premium-segment van het vervoer. Zo kan de indruk bestaan dat Air France het premium-merk wordt en KLM een B-merk. Maar dat is een misvatting, KLM blijft een sterk product voeren met z'n businessclass."

Verder heeft Smith de formele positie van de KLM-ondernemingsraad in de besluitvorming binnen Air France-KLM bevestigd.