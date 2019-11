Ophef om rapper T.I. die zijn dochters 'maagdenvlies laat controleren'

De Amerikaanse rapper, acteur en presentator T.I. heeft ophef veroorzaakt met de uitspraak dat hij jaarlijks het maagdenvlies van zijn dochter laat onderzoeken. Daarmee zegt hij te willen controleren of zijn 18-jarige dochter nog maagd is.

Maagdelijkheidstesten worden sterk veroordeeld door de Verenigde Naties en mensenrechtenorganisaties. De Wereldgezondheidsorganisatie van de VN noemt de methode "vernederend en traumatisch".

Het al dan niet intact zijn van het maagdenvlies zegt ook niets over de maagdelijkheid van een vrouw. Anders dan de term maagdenvlies suggereert, gaat het niet om een vlies, maar een randje weefsel rondom de ingang van de vagina. Dat kan kapotgaan door seks, maar dat hoeft zeker niet. Ook kan het beschadigen door sport of andere fysieke activiteiten.

De 39-jarige Clifford Harris, zoals T.I. echt heet, is zeer bekend in de VS. Hij draait al sinds de jaren 90 mee in de rapscene van het land, speelde in een aantal grote films en presenteert een talentenjacht op Netflix.

'Vrouwenperspectief'

Harris deed zijn uitspraak in de podcast-serie Ladies Like Us, waarin volgens de makers een "hedendaags vrouwenperspectief wordt geboden op kwesties die we dagelijks tegenkomen". In het gewraakte fragment, dat inmiddels uit de podcast is geknipt, werd T.I. tegengeworpen dat een maagdenvlies op andere manieren kan beschadigen dan door seks.

"Ik weet dat er andere manieren zijn", zei hij. "Maar ik zeg: kijk dokter, ze rijdt geen paard, ze fietst niet, ze sport niet. Dus check gewoon haar maagdenvlies en geef me mijn resultaten, snel."

Vader en dochter Deyjah Harris hebben nog niet gereageerd op de kwestie. Deyjah Harris heeft wel een aantal tweets geliket waarin T.I.'s uitspraken worden veroordeeld.