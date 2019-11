CDA: Nederland hoeft niet heel grote voedselexporteur te blijven

Het neoliberale idee van 'vrijheid blijheid' is geen houdbaar verhaal meer. Dat zegt een CDA-partijcommissie in het discussiestuk Zij aan zij over het "toekomstperspectief" voor Nederland in 2030. Volgens de commissie onder leiding van Leonard Geluk wordt de overheid te veel als een hindermacht gezien en ligt er teveel nadruk op individualisme. De commissie verzet zich tegen polarisatie en tegen het denken in 'wij en zij'.

De commissie vindt verder onder meer dat "duurzaamheid, dierenwelzijn en het inkomen van de boeren belangrijker moeten zijn dan de ambitie om de tweede voedselexporteur van de wereld te blijven". In een toelichting zei Geluk in het NOS Radio 1 Journaal dat er een nieuwe balans in de landbouw moet komen. "De massaproductie heeft ons veel gebracht, maar de vraag is of dat de weg is naar de toekomst." Geluk benadrukte dat boeren een goed inkomen moeten hebben. "We hebben de boeren heel hard nodig en we moeten de problemen samen met hen oplossen".

De commissie pleit verder voor een terugkeer van de sociale werkplaatsen. Volgens Geluk is afschaffing ervan een historische fout. Geluk wil verder voor langdurig werklozen een 'basisbaan', dat is een baan met begeleiding als springplank naar een nieuwe loopbaan.

Het discussiestuk wordt zaterdag voor het eerst besproken op het CDA-congres. De commissie komt in maart met definitieve voorstellen.