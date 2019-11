'China en VS bouwen tarieven af bij vooruitgang handelsgesprekken'

De Verenigde Staten en China lijken een raamwerk te hebben afgesproken voor de afbouw van de handelstarieven die beide landen elkaar hebben opgelegd. Het Chinese ministerie van Handel zegt dat er stapsgewijs moet worden begonnen met de afbouw van tarieven, zodra de eerste resultaten voor een handelsakkoord zijn bereikt.

De afgelopen weken hebben de twee leiders van de landen volgens het Chinese ministerie constructieve gesprekken gevoerd. Een concrete deal is er nog niet. De Verenigde Staten hebben nog niet op de Chinese bekendmaking gereageerd.

China-correspondent Sjoerd den Daas zegt dat het al langer de wens is van China dat er ook daadwerkelijk afspraken komen over de afbouw van de heffingen.

"De handelsoorlog is gestart door de Amerikanen, die volgens de Chinezen met oneerlijke tarieven zijn gekomen. Het is aan de Amerikanen om die weer af te bouwen. Ze hebben nu het gevoel dat er wat harder in kunnen gaan en gokken dat Trump graag een deal wil."

Chili

Op de Chinese beurs stegen na de uitlatingen van het ministerie van Handel de koersen met een procent.

De handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten begon ruim anderhalf jaar geleden. Er is geen zicht op wanneer er daadwerkelijk een akkoord komt.

Er stond een top gepland voor half november in Chili tussen president Trump en president Xi. Die ontmoeting is afgeblazen vanwege de onrust in het Zuid-Amerikaanse land.