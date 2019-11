Onenigheid in coalitie: VVD vindt doodstraf Nederlandse IS'ers acceptabel

Regeringspartij VVD vindt het acceptabel dat Nederlandse IS-mannen en -vrouwen in Irak de doodstraf krijgen als ze daar worden berecht. Dat bleek tijdens een Kamerdebat over jihadisten.

Als Irak alleen wil meewerken aan een rechtbank voor buitenlandse IS'ers als de doodstraf mag blijven, dan wil de VVD "pragmatisch" zijn. VVD-Kamerlid Yesilgöz: "Dat is dan de ultieme consequentie."

Regeringspartners CDA en D66 zijn het niet met de VVD eens. Zij vinden de gevolgen voor Nederland als land dat internationaal strijdt tegen de doodstraf en voor mensenrechten te groot.

"Feit is dat als we de doodstraf in dit geval zouden accepteren, we onze Europese en internationale verdragen moeten opzeggen", zegt CDA-Kamerlid Van Toorenburg.

Struikelblokken

D66-Kamerlid Sjoerdsma denkt dat het lastiger wordt voor de minister van Buitenlandse Zaken om in het buitenland te protesteren tegen de doodstraf, bijvoorbeeld als het om lhbti'ers gaat, of Nederlandse veroordeelden.

De doodstraf is een van de grote struikelblokken voor berechting van Nederlandse en andere Europese IS'ers in Irak. Het land is niet bereid het rechtssysteem aan te passen aan de Europese maatstaven.

Het Kamerdebat werd afgebroken voordat de ministers Blok en Grapperhaus konden reageren in verband met de gebeurtenissen op Schiphol.